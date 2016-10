CDA in Eerste Kamer wacht oplossing verdrag af

ANP CDA in Eerste Kamer wacht oplossing verdrag af

DEN HAAG - Het CDA in de Eerste Kamer oordeelt pas over een mogelijke oplossing voor het Oekraïneverdrag op het moment dat het kabinet die voorlegt. Dat heeft Elco Brinkman, voorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, dinsdag gezegd tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Senaat.

Door ANP - 1-11-2016, 11:46 (Update 1-11-2016, 11:46)

Brinkman wil niet vooruitlopen op de onderhandelingen die premier Mark Rutte nog voert in Brussel. ,,De regering regeert'', aldus Brinkman, die liet weten Rutte tijd te gunnen als hij die nodig heeft.

Rutte hoopt in Brussel tot een juridisch bindende aanvullende verklaring te komen naast de associatieovereenkomst, waar Nederland in een raadgevend referendum 'nee' tegen heeft gezegd. Daar moet in staan dat het verdrag geen opstap is of recht geeft op lidmaatschap van de EU. Rutte wil het verdrag dan alsnog ratificeren.

Rutte gokt erop dat hij hiervoor steun krijgt van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. D66 en het CDA zijn daar in de Eerste Kamer belangrijk voor. Daar bezetten regeringspartijen VVD en PvdA maar 21 van de 75 zetels. D66-leider Alexander Pechtold zei maandag al dat hij Rutte de tijd gunt.