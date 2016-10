Verdachte opgepakt voor liquidatie Kerkdriel

PURMEREND - Een 22-jarige Amsterdammer is dinsdagochtend in Purmerend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie op Chahid Yakhlaf vorig jaar in Kerkdriel. Het slachtoffer werd op oudejaarsavond van dichtbij onder vuur genomen toen hij in zijn auto een camping verliet waar hij verbleef. Twee andere inzittenden, onder wie de broer van het slachtoffer, raakten lichtgewond.

De politie toont dinsdagavond bewakingsbeelden in het tv-programma Opsporing Verzocht van de camping waarop is te zien dat twee onbekende mannen al enige tijd voor de liquidatie op het parkeerterrein zijn bij de toegangspoort. Als het slachtoffer rond 18.15 uur komt aanrijden, schieten beide personen op de auto met automatische vuurwapens.

De vluchtauto van de schutters is later brandend gevonden in Zaltbommel.