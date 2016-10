Hoge Raad: niet etnisch profileren in verkeer

DEN HAAG - De politie mag op straat niet zomaar een willekeurig voertuig uitkiezen voor een verkeerscontrole op basis van uitsluitend de etnische of religieuze kenmerken of achtergronden van de bestuurder of inzittende. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald in een zaak over zogenoemde dynamische verkeerscontroles.

1-11-2016

Bij dit soort controles wordt een bepaalde auto tot stoppen gemaand, vooral wanneer bij personen van wie de politie denkt dat zij crimineel actief zijn. De agenten zijn vaak niet van de verkeerspolitie, maar van de recherche.

De Hoge Raad komt met de uitspraak in een zaak waarin een verdachte werd vrijgesproken van drugsbezit bij zo'n dynamische verkeerscontrole. In dit specifieke geval had de politie volgens het hoogste rechtscollege echter juist gehandeld omdat hierbij eerst daadwerkelijk rijbewijs en kenteken werden gecontroleerd.

Niet discrimineren

De politie mag bij het selecteren van een auto voor een controle niet discrimineren, maar daarvan is in dit geval niets gebleken, aldus de Hoge Raad. De zaak moet over worden gedaan omdat de politie, anders dan het hof eerder bepaalde, de bevoegdheid tot verkeerscontrole niet oneigenlijk heeft gebruikt.

Anne Marie Zwaneveld, ombudsman in Rotterdam, zei vorige week tijdens een debat op de Politieacademie dat agenten altijd moeten kunnen uitleggen waarom ze iemand staande houden. "Je hebt in principe het recht om met rust gelaten te worden." Tijdens die bijeenkomst gaf korpschef Erik Akerboom toe dat controles waarbij alleen etniciteit een rol speelt 'helaas vaak voorkomen'. ,,Het is een urgent en groot probleem van en voor de politie''.