ANP Drukste spits van het jaar

DEN HAAG - De avondspits van dinsdag is de drukste spits van het jaar geworden. Door lichte regen, natte wegen en ongevallen stond er tegen 17.30 uur ruim 800 kilometer file op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Het vorige spitsrecord van dit jaar stond op naam van de ochtendspits van 23 mei toen er 757 kilometer aan files werd genoteerd.

Door ANP - 1-11-2016, 17:39 (Update 1-11-2016, 17:39)

Vooral richting Utrecht, op de A2 (vanuit Amsterdam) en A27 (vanuit Almere), is het dinsdag ,,bar en boos''. Automobilisten moeten rekening houden met een uur tijdverlies. Met name rond Amsterdam is het druk door ongevallen. Op de A5 bij knooppunt Raasdorp is een aanhanger van een vrachtwagen gekanteld.