Eerste Kamer schiet eenverdiener te hulp

ANP Eerste Kamer schiet eenverdiener te hulp

DEN HAAG - De Eerste Kamer wil dat het kabinet eenverdieners niet langer onevenredig zwaar belast. Het kabinet moet maatregelen nemen ,,om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren'', sprak de Senaat dinsdag uit.

Door ANP - 2-11-2016, 2:20 (Update 2-11-2016, 2:20)

De motie van SGP met die strekking kreeg de steun van bijna de gehele oppositie. Omdat de coalitie in de Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid heeft, kon ze daar zelfs met de steun van D66 geen stokje voor steken. Het kabinet vindt het zwaarder belasten van eenverdieners juist goed, in de hoop zo niet-werkende partners aan te moedigen ook een baan te zoeken.

In de Tweede Kamer drongen SGP en ChristenUnie ook al aan op het ontzien van stellen van wie maar een van beiden werkt. Het kabinet trok daarop geld uit voor eenverdieners met een chronisch zieke partner, maar dat was de kleine christelijke partijen niet genoeg. Die kregen echter in de Tweede Kamer te weinig steun.