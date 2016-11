Koningspaar eert slachtoffers MH17

CANBERRA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag samen met premier Malcolm Turnbull van Australië de slachtoffers van vlucht MH17 herdacht. Ze deden dit door zonnebloemen te leggen bij een monument dat herinnert aan de 38 Australische slachtoffers van de vliegramp boven Oekraïne.

Door ANP - 2-11-2016, 3:08 (Update 2-11-2016, 3:08)

Het monument staat bij het Australische parlement in de hoofdstad Canberra. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders en Julie Bishop, legden bloemen. Na afloop had het koningspaar in het parlementsgebouw een besloten ontmoeting met leden van de Australische hulpdiensten die na de vliegramp hebben geholpen.

Minister Koenders zei dat het een troost was dat de tragedie met MH17 beide landen dichterbij elkaar had gebracht. Ook in het vervolg, bij het opsporen en voor de rechter brengen van de daders, trekken Nederland en Australië samen op.

Eerder op de ochtend had het koningspaar al een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. Daar werd ook gesproken met veteranen van de Tweede Wereldoorlog en de Australische inzet in Afghanistan. Aansluitend werd eer betoond bij een herdenkingsmonument voor Tarin Kowt, de Afghaanse plaats waar zowel Nederland als Australië heeft gevochten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden aan het einde van de ochtend officieel ontvangen door gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove, hun gastheer in Australië.

Minister Koenders heeft met Australië nog een overeenkomst gesloten over verdere strategische samenwerking op tal van terreinen, zoals veiligheid en economische ontwikkeling.