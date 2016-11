Burgemeesters: verbod op motorbendes

HILVERSUM - Motorbendes in Nederland moeten verboden worden, vinden burgemeesters. Dat blijkt uit een enquête van EenVandaag onder tientallen burgemeesters die te maken hebben met motorbendes, ofwel Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in hun gemeente. De burgervaders vinden dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om de groeiende overlast van de bendes aan te pakken. Driekwart (73 procent) is daarom voor een verbod, meldt EenVandaag woensdag.

Door ANP - 2-11-2016, 7:39 (Update 2-11-2016, 7:39)

De redactie legde de vragenlijst voor aan de 135 burgemeesters die zijn aangesloten bij het Landelijk Strategisch Overleg voor de integrale aanpak van OMG’s. De meerderheid (71) werkte mee aan het onderzoek. De helft van de ondervraagde burgemeesters (47 procent) ervaart overlast van de motorbendes in hun gemeente. Volgens 44 procent van hen is die in de afgelopen vijf jaar toegenomen.