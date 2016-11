Coffeeshops Amsterdam huren beveiliging in

AMSTERDAM - Vijf coffeeshops in Amsterdam hebben voor de nachten beveiliging ingehuurd na een reeks van beschietingen. De grote wietwinkels worden overdag al beveiligd, maar deze besloten dat ook 's nachts te doen, zei een medewerker van de Bond van Cannabis Detaillisten woensdag.

Door ANP - 2-11-2016, 9:12 (Update 2-11-2016, 9:12)

De zegsman zei geen idee te hebben wie er achter de beschietingen zit. De coffeeshops hebben ook een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de gouden tip. De wietwinkels hebben ook nauw contact met de politie over de kwestie.

Maandagochtend werd een restaurant beschoten in de Haarlemmerstraat. Naast dit eethuis is een coffeeshop gevestigd. In totaal zijn dit jaar al zeker zes wietzaken beschoten. Vorige week sloot de gemeente nog een coffeeshop aan de Overtoom na een schietpartij.