Geen strafrechtelijk onderzoek vliegtuigcrash

ANP Geen strafrechtelijk onderzoek vliegtuigcrash

LEEUWARDEN - Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash in Leeuwarden afgelopen juni. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag laten weten. Een Zwitserse straaljager was in de lucht gebotst met een ander toestel en stortte vervolgens neer. De piloot raakte daarbij gewond.

Door ANP - 2-11-2016, 9:56 (Update 2-11-2016, 9:56)

De vliegtuigen waren aan het oefenen voor de Luchtmachtdagen die op 10 en 11 juni op vliegbasis Leeuwarden. Na de crash zijn de Koninklijke Marechaussee en de luchtvaartpolitie onder leiding van het OM Oost-Nederland een onderzoek begonnen. Dat onderzoek is nu afgerond, er zijn geen aanwijzingen voor strafbare feiten, dus er komt geen strafrechtelijk onderzoek.

Het neergestorte toestel is een Zwitserse F-5 van Patrouille Suisse, het demonstratieteam van de Zwitserse luchtmacht.