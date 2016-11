Alweer bom gevonden in weiland langs A4

ANP

RIJSENHOUT - Een maand na de vondst van vliegtuigbom nummer negentien, is nummer twintig blootgelegd in de velden tussen A4 en Aalsmeerderweg bij Rijsenhout. Het gaat om een 250 kilo zware bom van Duitse makelij.

Door Paul van der Kooij - 2-11-2016, 10:08 (Update 2-11-2016, 13:10)

Terwijl er nog wordt gezocht naar andere bommen op de plek waar de Duitsers een schijnvliegveld hadden in de oorlog, hebben explosievenopruimingsdienst en hulpdiensten al bekeken hoe de gevonden bommen veilig geruimd kunnen worden.

Omdat de staat waarin de gevonden bommen verkeren sterk uiteenloopt - evenals locatie en diepte - zullen ze in etappes worden geruimd. De bom die het dichtst bij woningen ligt, is als eerste aan de beurt.

Bedoeling is om hem eind november, begin december aan te pakken. Volgens de gemeente wordt daarbij rekening gehouden met de feestdagen. De andere bommen, die verder van woningen af liggen, volgen later.

De bom die als eerste geruimd gaat worden, is een 250 pond zware vliegtuigbom van Engelse makelij. Tijdens het ruimen van de bom moeten bewoners in een straal van 150 meter hun huis tijdelijk verlaten, hebben zij inmiddels per brief vernomen.

Het gaat om Bennebroekerweg 95, 101, 103 en 107 en de Aalsmeerderweg 779/779A en 781. Wanneer de bewoners hun huis uit moeten, horen ze later.

Meer informatie is te vinden op: haarlemmermeergemeente.nl/vliegtuigbommen-rijsenhout