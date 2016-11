Jihadist op vliegtuig door telefoonstoring

DEN HAAG - Een Nederlandse terreurverdachte die gesignaleerd stond, kon dit jaar in Düsseldorf toch het vliegtuig naar Turkije nemen doordat een telefoonstoring zorgde voor vertraging bij het uitvaardigen van een arrestatiebevel. Dat antwoordt minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) woensdag op vragen van D66.

Door ANP - 2-11-2016, 14:38 (Update 2-11-2016, 14:49)

Het was al bekend dat een bericht uit Duitsland de Nederlandse officier van justitie te laat had bereikte om het aanhoudingsbevel uit te vaardigen. De precieze reden was echter onduidelijk gebleven.

Het blijkt dat de man in de avond van zaterdag 27 februari in Duitsland werd gecontroleerd. De Duitsers informeerden het Nederlandse bureau SIRENE dat dit soort informatie moet doorspelen in de nacht van 27 op 28 februari. Maar het bureau kon door een telefonische storing geen contract krijgen met de politiediensten die op de hoogte gebracht moesten worden.

E-mail

SIRENE heeft dezelfde nacht nog de informatie per e-mail doorgestuurd, maar die werd pas maandagochtend gelezen. Daarna is alsnog een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

D66-leider Pechtold spreekt van ,,onwaarschijnlijk gestuntel''. Hij gaat vervolgvragen stellen en wil onder meer weten waarom in dit soort gevallen niet van mobiele telefoons gebruik gemaakt kan worden. De storing zat in de 088-nummers op een interne server van de politie.

Gesnapt

De Syriëganger, Martijn N. of Latief genoemd, stond niet alleen al gesignaleerd, maar ook zijn paspoort was ingenomen. Hij reisde met zijn identiteitskaart. Bij een eerdere poging om naar Syrië te komen was hij namelijk al door de Turken gesnapt en naar Nederland gestuurd.

Na zijn reis naar Istanbul is de man volgens Van der Steur op 28 februari in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aangekomen. Uiteindelijk hielden de Turkse autoriteiten hem op 13 mei in Ankara weer aan. Eind juni is hij aan Nederland overgedragen.