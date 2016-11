Twee aanhoudingen voor Posbankmoord

APELDOORN - De politie heeft in de zaak van de Posbankmoord twee verdachten opgepakt. Een verdachte meldde zich zelf op het bureau. Een tweede aanhouding volgde later op woensdag.

Door ANP - 2-11-2016, 19:19 (Update 2-11-2016, 19:19)

Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Alex Wiegmink in 2003. Dat maakte de politie woensdagavond bekend.

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt kwam in januari 2003 niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank in het Gelderse Rheden. 's Avonds vond de politie zijn verbrande lichaam in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.