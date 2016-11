Grapje leidt rechtstreeks naar de cel

ROTTERDAM - Het was bedoeld als grapje, maar het doelwit ervan eindigde in de gevangenis.

Door ANP - 2-11-2016, 21:51 (Update 2-11-2016, 21:51)

Een man had de politie in Rotterdam Charlois gevraagd mee te werken aan een geintje dat hij wilde uithalen met een collega. Agenten zouden de collega zogenaamd aanhouden. De Rotterdamse politie was daar niet te beroerd voor en sprak de man aan.

,,Tot onze verbazing brak de man in huilen uit. Hierop gaven wij aan dat het allemaal maar een flauwe grap was, maar de man bleef verdrietig", aldus het relaas van de politie Charlois woensdag op Facebook. De agenten vonden de reactie toch vreemd en raadpleegden het informatiesysteem van de politie. Daaruit bleek dat het doelwit van de grap nog 111 dagen celstraf tegoed had.

De man werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.