ANP Randstad-oprichter weer Neerlands rijkste

AMSTERDAM - De rijkste man van Nederland, Randstad-oprichter Frits Goldschmeding, heeft in een jaar tijd een kwart van zijn vermogen zien verdampen. Toch staat hij nog steeds onbetwist bovenaan in de Quote 500, de lijst van Nederlandse rijken, met een vermogen van 3,5 miljard euro. Dat heeft het zakenblad donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-11-2016, 6:37 (Update 3-11-2016, 6:37)

De nummers twee en drie van de lijst, bouwmagnaat Dik Wessels en chemiemiljardair Hans Melchers, zagen hun vermogen juist toenemen, met respectievelijk 10 procent tot 3,3 miljard en 25 procent tot 2,5 miljard euro.

Rijkste Nederlander in het buitenland is Charlene de Carvalho-Heineken, die 11 miljard euro op haar bankrekening heeft staan. De rijkste familie is de C&A-familie Brenninkmeijer, die gezamenlijk 21 miljard bezit.