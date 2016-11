Oprichter Loterijverlies vliegt advocaat aan in rechtbank Alkmaar

Archieffoto Ferdy Roet

ALKMAAR - De oprichter van de stichting Loterijverlies Ferdy Roet is in de rechtbank in Alkmaar een advocaat naar de strot gevlogen. „Ik maak je kapot” en „ik maak je dood” zou hij hebben geroepen tegen de raadsman die een deelnemer aan Loterijverlies bijstaat.

Door onze verslaggever - 3-11-2016, 10:20 (Update 3-11-2016, 11:35)

De politie is erbij gehaald. Die heeft alle partijen gehoord. Daarna is de behandeling van de zaak hervat en zit Roet gewoon in de zaal, aldus de woordvoerster van de rechtbank. De politie bevestigt dat er niemand is aangehouden. De aangevallen advocaat, Hendrik Jan Bos, gaat aangifte doen.

De zaak is een nieuwe poging van Roet om de rechtbank te wraken. De rechters zouden niet integer zijn, aldus zijn stichting Loterijverlies. Die stichting probeert al jaren een schadevergoeding te krijgen van de Staatsloterij, voor deelnemers die zich misleid voelen door reclamecampagnes waarin de loterij de winkansen overdreef.

Roet zelf is ook verwikkeld geraakt in allerlei schandalen. Zo zou hij miljoenen van de stichting hebben weggesluisd naar eigen rekeningen. Afgelopen zomer werd hij door de rechtbank Alkmaar geschorst als bestuurslid.