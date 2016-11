Jaar cel voor man die Bredase peuter doodreed

BREDA - De man die in april een driejarige peuter doodreed toen hij met 80 kilometer per uur door Breda reed, moet een jaar de cel in. Daarnaast krijgt hij een halfjaar voorwaardelijk, moet hij zich laten behandelen in een kliniek en raakt hij zijn rijbewijs voor vier jaar kwijt.

Door ANP - 3-11-2016, 13:24 (Update 3-11-2016, 13:24)

De straf valt lager uit dan de drie jaar die justitie had geëist, omdat de achttienjarige dader een grote ontwikkelingsachterstand heeft. Hij is onder meer licht zwakzinnig en liep door de fatale aanrijding een posttraumatische stressstoornis op.

,,De rechtbank beseft dat geen enkele straf, in welke vorm of mate dan ook, het verlies van Nassim goed zal kunnen maken en het leed van de nabestaanden zal kunnen wegnemen'', zei de rechter die het vonnis donderdag uitsprak.