Controles om gedrag van taxichauffeurs Schiphol aan pakken

SCHIPHOL - Op de luchthaven Schiphol is donderdagmiddag een controle-actie gehouden om hinderlijk gedrag van taxichauffeurs en –ronselaars aan te pakken.

Door Hein Flach - 3-11-2016, 16:17 (Update 3-11-2016, 17:09)

De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente Haarlemmermeer, de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze controles worden de komende tijd regelmatig herhaald.

Gemeente Haarlemmermeer is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, luchthaven Schiphol en de gemeente Amsterdam over een structurele aanpak van de taxiproblematiek. Intensivering van de handhaving hoort daarbij alsmede onderzoek...