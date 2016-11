Arts 'pleegde meineed in moordzaak'

ZWOLLE - In de strafzaak rond de moord op een weduwe in Zwolle heeft een schouwarts meineed gepleegd. Die beschuldiging uitte het Openbaar Ministerie donderdag in de rechtbank.

Door ANP - 3-11-2016, 16:44 (Update 3-11-2016, 16:44)

De weduwe werd in juli 2013 dood onderaan de trap van haar statige woning in Zwolle gevonden. De 62-jarige schouwarts Reinier D. beweerde onder ede de huisarts van de weduwe Tillema-Hanf gesproken te hebben voordat hij tot zijn conclusie van een natuurlijke dood kwam. Dagen later werd ontdekt dat de bankrekening van de weduwe geplunderd was. Uit nieuw onderzoek bleek dat de vrouw is doodgeslagen. Een Apeldoorner is in 2014 tot 11 jaar cel voor moord veroordeeld.

De arts werd door de rechters gehoord in de strafzaak. De schouwarts loog onder ede om 'een professionele fout te verdoezelen', aldus de officier van justitie. Dat telefoontje met de huisarts is nooit geregistreerd. Zijn conclusie dat de oude vrouw al evenwichtsproblemen had en zo met een val een natuurlijke dood was gestorven, was niet op medische informatie gebaseerd. Tegen de schouwarts is 120 uur werkstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk geëist.