ANP Wrakingsverzoek Wilders vrijdag behandeld

SCHIPHOL - Het wrakingsverzoek dat advocaat Geert-Jan Knoops heeft ingediend tegen een van de rechters in de strafzaak tegen Geert Wilders wordt vrijdagmorgen behandeld. Rechters van de rechtbank Noord-Holland buigen zich vanaf 10.00 uur over het verzoek. Dat gebeurt in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.

Door ANP - 3-11-2016, 17:11 (Update 3-11-2016, 17:16)

Het is niet op voorhand bekend wanneer de wrakingskamer uitspraak doet. Dat kan direct zijn, maar in theorie ook twee weken later. Het is daarom nog onduidelijk of het proces tegen Wilders, die onder meer wordt vervolgd voor aanzetten tot haat, vertraging zal oplopen.

De verdediging heeft geen vertrouwen in de onpartijdigheid van rechter Elianne van Rens.

Het Openbaar Ministerie noemt het wrakingsverzoek ,,volstrekt kansloos’’. Volgens persofficier van justitie Alexandra Oswald mist het verzoek elke grond en wordt door de verdediging veel te kort door de bocht geredeneerd.

,,Een woordenspel is niet de basis om een rechter te wraken’’, aldus de persofficier. Het kan volgens haar zijn dat de rechter een vergissing heeft gemaakt bij het verwoorden van een uitspraak van de Hoge Raad, maar dat geeft volgens het OM geen blijk van vooringenomenheid.