Loos alarm om pakketje Utrechtse McDonald's

UTRECHT - De McDonald's aan de Lange Viestraat in Utrecht is donderdagavond even ontruimd geweest omdat er een verdacht pakketje in het gebouw was gemeld. Het bleek loos alarm. De politie had de straat in hartje centrum van de domstad afgesloten voor verkeer. Even na 22.00 uur werd die afzetting weggehaald en kon het verkeer weer door.

Door ANP - 3-11-2016, 21:59 (Update 3-11-2016, 22:20)