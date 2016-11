Koerden demonstreren tegen arrestaties

DEN HAAG - Een groep Koerden is in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Haag de straat opgegaan om te demonstreren tegen de arrestatie in Turkije van twee voorzitters van de Turkse pro-Koerdische partij HDP en dertien andere parlementsleden. Een onbekend aantal demonstranten had zich verzameld in het centrum van de Hofstad. De spontane demonstratie is volgens de politie zonder incidenten verlopen.

Door ANP - 4-11-2016, 6:04 (Update 4-11-2016, 6:04)

De Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan had op haar website al direct zorgen geuit over de arrestaties in Turkije en sympathisanten opgeroepen in Den Haag hun stem te laten horen tegen het beleid van de Turkse president Erdogan. De Turkse regering heeft recent veel politici van de HDP opgepakt.