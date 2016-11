Koning tevreden over bezoek Australië

BRISBANE - Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Brisbane zijn staatsbezoek aan Australië afgesloten. Samen met koningin Máxima is hij doorgereisd naar Wellington, waar maandag een staatsbezoek begint aan Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 4-11-2016, 6:53 (Update 4-11-2016, 6:53)

Slotstuk van het bezoek aan Australië was een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in de deelstaat Queensland. In zijn dankwoord aan het einde van de bijeenkomst blikte Willem-Alexander kort terug op het vijfdaagse verblijf in Australië dat hij bestempelde als een aaneenschakeling van hoogtepunten. De bijeenkomsten met de in Australië wonende Nederlanders, achtereenvolgens in Perth, Sydney en Brisbane waren zeer bijzonder geweest, aldus de koning.

Aanleiding voor de visite was het gedeelde verleden van Nederland en Australië. Het had alleen zin om daarbij stil te staan als er ook toekomst is in de relatie. ,,We kunnen ook de komende vierhonderd jaar heel goed gaan samenwerken. We kunnen samen in de wereld veel betekenen", voorspelde de koning tevreden.