SGP volgt vertrouwde koers

ANP SGP volgt vertrouwde koers

DEN HAAG - Nee tegen abortus en tegen hulp bij zelfdoding. De SGP zet in het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma een vertrouwde koers uit die de partij zelf typeert als fris klassiek, maar met oog voor de toekomst.

Door ANP - 4-11-2016, 10:16 (Update 4-11-2016, 10:16)

De partij wil kwetsbaar leven beschermen en daar hoort goede zorg voor iedereen bij. Dus pleit de SGP voor meer handen aan het bed, maar ook voor investeringen in bijvoorbeeld een 3D-printer waarmee een ongeboren kind met een open ruggetje al tijdens de zwangerschap kan worden geopereerd.

Om gezinnen de ruimte te bieden, pleit de Staatkundig Gereformeerde Partij voor een bonus van 1000 euro na de geboorte van het eerste kind in een gezin. De partij spreekt zelf over een kinderwagenbonus, die is bedoeld als steun in de rug voor de kersverse ouders die in de periode flinke kosten maken, bijvoorbeeld met het inrichten van de kinderkamer. Ook moet de kinderbijslag verder omhoog, aldus de SGP.

De partij maakt zich verder hard voor een veilig Nederland. Daarvoor moet 3 tot 4 miljard euro meer naar Defensie, komen er 5000 agenten bij om de dagelijkse criminaliteit aan te pakken en terrorisme te voorkomen. Ook wil de SGP weer een minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Die moet ook verplicht de boer op zodat hij niet vastzit in het Europese vergadercircuit, maar weet hoe het eraan toegaat op de boerderij, op de kotter en in de kassen.