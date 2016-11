Strafrechtelijk onderzoek uitzendbureau Venlo

ANP Strafrechtelijk onderzoek uitzendbureau Venlo

DEN HAAG - De Inspectie SZW is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een uitzendbureau in Venlo. Het uitzendbureau wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Het bedrijf heeft een onbekend aantal buitenlandse werknemers de afgelopen jaren vermoedelijk minder dan het minimumloon betaald. Hun geld zou in de zak van de eigenaar zijn verdwenen.

Door ANP - 4-11-2016, 10:31 (Update 4-11-2016, 10:31)

In verband met dit onderzoek heeft donderdag een aantal doorzoekingen plaatsgevonden en is er beslag gelegd op de bedrijfsadministratie, een aantal bankrekeningen en een auto, maakte de Inspectie vrijdag bekend. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Volgens een woordvoerder komt het niet vaak voor dat een inspectie een strafrechtelijk onderzoek doet naar een uitzendbureau.