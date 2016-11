Tot 12 jaar cel voor moord Freddy Sloterwijk

ALKMAAR - De moord op Freddy Sloterwijk (48) uit Hippolytushoef is zijn echtgenote Agnes de V. (53) en haar ex-man Jaap K. (75) vrijdag op celstraffen van respectievelijk elf en twaalf jaar komen te staan. De derde verdachte in de zaak, de 57-jarige Mario de K. uit Houten, kreeg van de rechtbank in Alkmaar acht maanden gevangenisstraf voor zijn hulp bij het dumpen van het lichaam.

Sloterwijk werd eind augustus vorig jaar met een zak over zijn hoofd dood gevonden in het Amstelmeerkanaal, in de buurt van de Afsluitdijk. Hij bleek geslagen en gewurgd.

Twee dagen na de vondst hield de politie K. aan. Later volgden de arrestaties van De V. en Houtenaar De K., ook een ex van haar.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een maand geleden wegens moord twaalf jaar gevangenisstraf tegen alle drie de verdachten in de zaak.

