Plasterk:Trump zou hoop schade kunnen brengen

DEN HAAG - Een presidentschap van Donald Trump ,,zou best een hoop schade kunnen opleveren'', aldus minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vrijdag. Bewindslieden van het kabinet hopen dat Trumps rivaal Hillary Clinton volgende week president van de Verenigde Staten wordt.

Door ANP - 4-11-2016, 11:59 (Update 4-11-2016, 11:59)

Plasterk vindt de RepublikeinTrump ,,wel heel erg extreem op een aantal schalen''. Hij vreest dat een Amerikaanse regering onder Trump een isolationistische houding zal gaan innemen.

,,Clinton wil de Verenigde Staten een plek laten behouden in de wereld'', meent minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Haar collega Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) denk dat het voor de internationale samenwerking beter is als de Democraat het wordt. ,,Voor Nederland is het het beste als Clinton die post gaat vervullen.''

Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) vindt het ,,zorgelijk'' dat Trump geen bestuurlijke ervaring heeft. ,,Hij is vrij agressief in alles wat hij voorstelt.'' Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (veiligheid en Justitie) vindt Trump ,,onpresidentieel''.