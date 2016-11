Bazin reisbureau vrijgesproken van oplichting

ANP Bazin reisbureau vrijgesproken van oplichting

LELYSTAD - Een 46-jarige vrouw uit Almere is vrijdag door de rechter vrijgesproken van oplichting van minstens 34 klanten van haar reisbureau Astrie. De vrouw reserveerde voor haar klanten vliegtickets, maar verzuimde die te betalen, waardoor het ticket verviel. Tientallen klanten zagen hun vakantie daardoor in het water vallen. De affaire kreeg ook in tv-programma's aandacht.

Door ANP - 4-11-2016, 14:27 (Update 4-11-2016, 14:27)

Volgens de rechter werkte de Almeerse ,,op een risicovolle manier'', maar is niet bewezen dat ze haar klanten wilde oplichten. Ze werd zelf ook niet beter van haar manier van doen, aldus de rechter.

De Almeerse boekte gereserveerde tickets zo laat mogelijk definitief om te kunnen profiteren van prijsdalingen. Toen ze in geldnood kwam, gebruikte ze geld van nieuwe boekingen om al gereserveerde tickets te betalen. Dat ging in 2013 fout.