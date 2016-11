’Vrouwen zijn fantastisch, maar complex’

Paul Kusters de portretschilder. Bekijk Fotoserie

In het Limburgs Museum in Venlo ging donderdag de Toos & Henk-expositie van start. De bedenker van de populaire cartoon, dagelijks in deze krant, is Paul Kusters (50). In gesprek met een eigenzinnige en zelfbewuste kunstenaar. „Ik krijg energie van chaos.”

Door Marcel Abrahams - 5-11-2016, 7:00 (Update 5-11-2016, 7:00)

Het vraaggesprek met Paul heeft een rouwrandje, want het vindt een dag na de begrafenis van zijn moeder plaats. Ze was dementerend, kende een lang ziekbed en werd 79 jaar oud.

Hoe was de band met je moeder?

„Heel intens. Toen ik acht...