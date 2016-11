Wrakingskamer verwerpt wraking rechter

SCHIPHOL - De zogeheten wrakingskamer van de Haagse rechtbank heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek van Wilders' raadsman Geert-Jan Knoops om rechter Elianne van Rens te vervangen.

Door ANP - 4-11-2016, 16:02 (Update 4-11-2016, 16:02)

De drie leden van de wrakingskamer, bestaande uit rechters van de rechtbank Noord-Holland, menen dat er geen gronden bestaan om daartoe over te gaan. Dat lieten zij vrijdagmiddag weten na beraad in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar het proces tegen de PVV-leider wegens zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak wordt gevoerd.

Van Rens heeft weliswaar een fout gemaakt bij de formulering van een uitspraak van de Hoge Raad, ,,maar dat kan gebeuren. Dat overkomt ook rechters'', aldus rechter Peter Littooy.