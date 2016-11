Knoops zinspeelt op staken verdediging Wilders

SCHIPHOL - Advocaat Geert-Jan Knoops van Geert Wilders zinspeelt op het eventueel neerleggen van de verdediging in het proces wegens het 'minder-Marokkanen'-proces tegen de PVV-leider.

Door ANP - 4-11-2016, 16:48 (Update 4-11-2016, 16:48)

Wilders reageerde op Twitter furieus op de uitspraak van de wrakingskamer dat Elianne van Rens kan aanblijven als rechter in zijn zaak. ,,Schandelijke beslissing rechtbank. Kans op eerlijk proces nu helemaal verkeken. We - Hr Knoops en ik - gaan ons nu beraden.''

Knoops liet na telefonisch overleg met Wilders doorschemeren dat het neerleggen van de verdediging in dat beraad wordt meegenomen. De raadsman zegt met zijn cliënt te gaan overleggen hoe de verdediging in het proces-Wilders moet worden voortgezet. ,,De portee van onze bezwaren komt in de uitspraak van de wrakingskamer niet naar voren.''