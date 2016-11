Asscher wil minderheid Zwarte Piet besparen

DEN HAAG - De meerderheid van de Nederlanders die het uiterlijk van Zwarte Piet niet wil aanpassen moet rekening houden met de minderheid die dat wel graag wil, vindt vicepremier Lodewijk Asscher. Hij reageerde vrijdagavond op onderzoeken waaruit blijkt dat het leeuwendeel van de Nederlanders hecht aan de traditionele zwarte piet.

Door ANP - 4-11-2016, 20:15 (Update 4-11-2016, 20:15)

Asscher is ervan overtuigd dat tegenstanders van alternatieve pieten tot inkeer komen ,,naarmate we ons er meer in gaan verdiepen'', zei hij in De Wereld Draait Door. De kwestie is er volgens hem een van inlevingsvermogen. En de vrees dat het Sinterklaasfeest teloor gaat is niet terecht, verzekerde hij. ,,Jongens, Nederland kan dit aan!''

Asscher zou het jammer vinden als er in het Sinterklaasjournaal van de publieke omroep, dat volgens hem een gidsrol heeft, toch weer zwarte pieten opduiken. Maar de politiek gaat daar niet over, zei hij.