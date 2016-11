'Holleeder vernietigde zijn eigen omgeving’

ANP 'Holleeder vernietigde zijn eigen omgeving’

AMSTERDAM - Als een testament en een verantwoording voor haar dochter. Daarom schreef Astrid Holleeder het boek Judas: Een familiekroniek, dat zaterdag verschijnt. In het boek vertelt Astrid Holleeder over haar leven met haar broer, de beruchte crimineel Willem Holleeder. In twee interviews, met de Volkskrant en De Telegraaf, geeft de juriste alvast een voorproefje van haar kroniek over een familie waarin nooit werd gelachen.

Door ANP - 5-11-2016, 4:30 (Update 5-11-2016, 4:30)

In de Volkskrant beschrijft ze haar broer als een meedogenloze crimineel ,,die een schakeltje mist''. Daarin verschilt hij van zijn voormalige vriend Cor van Hout, de man die samen met Holleeder 'meneer Heineken’ ontvoerde en in 2003 om het leven kwam. ,,Cor was een gezellige jongen. Hij had joie de vivre. Niemand bij ons thuis kende dat”, zegt ze. ,,Voor de mensen om hem heen was Cor zacht. De meeste criminelen doen wat ze doen vóór hun familie. Zodat zij goed kunnen leven. Wim niet. Die vernietigde juist zijn eigen omgeving.’’