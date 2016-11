Roetveegpiet populair in grote gemeenten

ANP Roetveegpiet populair in grote gemeenten

AMSTERDAM - In de grote steden wint de roetveegpiet terrein op zwarte piet. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant van de dertig grootste gemeenten.

Door ANP - 5-11-2016, 7:21 (Update 5-11-2016, 7:22)

Vooralsnog is Amsterdam de enige gemeente waar geen traditionele zwarte pieten meer te zien zullen zijn tijdens de intocht. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit jaar nog een kwart van de pieten volledig onder het roet zou zitten. Vrijdag kwam de hoofdstad daarop terug.

Ook in Maastricht en Rotterdam zullen meer roetveegpieten te zien zijn. Het intochtcomité van de Maasstad laat roetpieten dit jaar debuteren, al zullen de zwarte pieten met 90 procent nog overheersen.

Progressiever

Volgens Olivier van de Goes, voorzitter van het Rotterdamse intochtcomité, is Amsterdam progressiever, waardoor daar de volledig zwarte pieten al zijn afgeschaft. ,,Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar dat proberen we toch zo veel mogelijk te doen.’’ Van de pieten in Den Haag zal de helft uit roetpieten bestaan.

Op televisie zijn dit jaar ook de nodige veranderingen. RTL maakte eerder al bekend alleen nog roetveegpieten te vertonen. Het populaire Sinterklaasjournaal van publieke omroep NTR, dat vanaf woensdag te zien is, laat volgens mensen die eraan meewerken pieten in diverse kleuren zien.

Officieel heeft de omroep er nog niets over bekendgemaakt. ,,Het verhaal moet een verrassing blijven. Maar iedereen zal merken dat de kritiek op Zwarte Piet in dit script serieus genomen word'', zei Bob Fosko tegen de Volkskrant. ,,Deze keer neemt het Sinterklaasjournaal de handschoen op.''

In het 'Doeboek' van het Sinterklaasjournaal, een boekje met spelletjes en puzzels voor kinderen dat al te koop is, zijn zwarte, witte en roetpieten te zien.