Koning in Nieuw-Zeeland voor staatsbezoek

WELLINGTON - Koning Willem-Alexander begint maandag met koningin Máxima aan een driedaags staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland. Het bezoek volgt op het staatsbezoek aan Australië afgelopen week. Het koningspaar is vrijdag vanuit Brisbane naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Ook een uitgebreide handelsdelegatie onder aanvoering van minister Henk Kamp (Economische Zaken) is erbij in Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 5-11-2016, 10:27 (Update 5-11-2016, 10:27)

Willem-Alexander en Máxima zijn niet onbekend met Nieuw-Zeeland, dat ze tijdens hun huwelijksreis bezochten en daarna voor een officieel bezoek in 2006. In een gesprek met Nieuw-Zeelandse journalisten op paleis Noordeinde voorafgaand aan het staatsbezoek vertelde de koning bijzonder goede herinneringen te hebben aan zijn eerdere verblijf in hun land.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de al jaren sterke banden tussen Nederland en Nieuw-Zeeland, dat 375 jaar geleden zijn naam kreeg van ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Tijdens het bezoek wordt ook aandacht besteed aan Tasman. Daarnaast zijn er in Christchurch en Auckland ontmoetingen met de talrijke Nederlanders die met name in de jaren vijftig naar Nieuw-Zeeland kwamen.

Het koningspaar wacht maandag in Wellington bij Government House, de residentie van de gouverneur-generaal, een traditioneel welkom van de Maori, compleet met haka en neuszoen. Ook tijdens het verdere bezoek is er aandacht voor de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. In Christchurch wordt gekeken naar de gevolgen van de aardbeving van 2011 en naar de wederopbouw van de stad. De koning spreekt woensdag op de slotdag van het bezoek in Auckland bij een bijeenkomst met de handelsmissie.