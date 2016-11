Advocaten Holleeder willen antwoorden na boek

AMSTERDAM - De advocaten van Willem Holleeder noemen het 'opmerkelijk' dat zijn zus Astrid haar verhaal wel doet in een boek, terwijl ze hun vragen niet wilde beantwoorden in de rechtszaal. Raadslieden Sander Janssen en Robert Malewicz hopen dat zij en Holleeders andere zus Sonja ,,vanaf nu weer mee zullen werken aan de verhoren en bereid zullen zijn hun verhaal ook op dat podium te doen waar het in een rechtszaak thuishoort, te weten bij de rechter''.

Door ANP - 5-11-2016, 11:00 (Update 5-11-2016, 11:00)

De zussen van Holleeder hebben belastende verklaringen tegen hem afgelegd. Justitie vervolgt hem voor betrokkenheid bij diverse liquidaties in de onderwereld. Eerder zat hij celstraffen uit voor de ontvoering van Freddy Heineken en voor afpersing.

Janssen en Malewicz herinneren eraan dat de zussen voor de rechtbank niet wilden ingaan op vragen van de verdediging. Vooral Sonja Holleeder kan dan zichzelf belasten, omdat het zou kunnen gaan over de erfenis van haar vermoorde criminele echtgenoot Cor van Hout.