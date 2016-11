Enkele dagen van winterse kou op komst

ZEIST - Dinsdag en woensdag krijgen volgende week winterse trekjes. Het kan lokaal 5 tot 6 graden gaan vriezen en in het oosten en zuidoosten van het land is sneeuw mogelijk, meldt Weeronline.

,,De temperaturen op dinsdag en woensdag doen eerder aan een winterdag in januari denken dan aan een herfstdag begin november", verwacht het weerbureau. Overdag wordt het niet warmer dan een graad of 5 en in Groningen zelfs maar 3 graden. 's Nacht is er op uitgebreide schaal sprake van vorst.

De laatste keer dat het rond deze tijd zo koud was, was in 2003. Toen vroor het eind oktober al zo'n 8 graden. Dat is heel wat anders dan de 20 graden bóven nul die vorig jaar en twee jaar geleden werd gemeten.

De koude is van korte duur. Donderdag wordt het al een graad of 8 en vanaf vrijdag kan de temperatuur in het westen oplopen naar 10-12 graden.