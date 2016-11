Wereldsterren op podium Ahoy voor MTV EMA

ROTTERDAM - Miljoenen kijkers stemmen zondagavond hun tv af op muziekzender MTV voor de European Music Awards (EMA). De uitreiking vindt plaats in Ahoy Rotterdam, waar wereldsterren hun opwachting maken. Zo komen onder anderen Bruno Mars, The Weeknd, Kings of Leon, OneRepublic, Martin Garrix, Afrojack, Green Day en Shawn Mendes naar Ahoy.

6-11-2016

De awardshow is vanaf 21.00 uur rechtstreeks te zien op MTV. Het is de derde keer dat de muziekzender het evenement in Nederland houdt. Drie jaar geleden was de Ziggo Dome in Amsterdam het toneel en in 1997 stond het spektakel ook al in Ahoy.

Zo'n 8000 personen kunnen zondagavond bij de MTV EMA terecht. Wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen, kan de sterren wel spotten bij de rode loper buiten Ahoy. Tijdens de show is zoals ieder jaar weer een verrassingsact. Het is nog onbekend wie er dit keer op het podium verschijnt.

Eerder deze week werd al bekend dat de Rotterdamse rapformatie Broederliefde de MTV EMA kreeg voor beste Nederlandse act. Op diverse plekken in de stad waren de afgelopen dagen al activiteiten in het kader van het evenement.