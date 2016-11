Grote brand treft bandenopslag Someren-Heide

ANP Grote brand treft bandenopslag Someren-Heide

SOMEREN - Een bandenopslag in Someren-Heide (Noord-Brabant) is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een grote brand. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden, meldt de politie. Dat kan mogelijk nog enkele dagen duren.

Door ANP - 6-11-2016, 8:41 (Update 6-11-2016, 8:41)

Omwonenden zijn vanwege de rookontwikkeling opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Dat gebeurde onder meer door middel van een NL-Alert-bericht.

Uit voorzorg worden continu metingen uitgevoerd. ,,Tot nu toe zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten'', aldus de politie. Inmiddels hoeven omwonenden alleen nog hun ramen en deuren gesloten te houden als ze overlast hebben van rook of stank.

Buurtbewoners liggen volgens het Eindhovens Dagblad al langer overhoop met het bedrijf, dat vlak buiten een woonwijk staat. ,,Dit is precies waar we bang voor waren", zegt een omwonende tegen de krant.