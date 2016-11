Weekend Academie biedt ouder en kind houvast

AMSTERDAM - Tien jaar geleden begon de Turks-Nederlandse pedagoog Oguz Dulkadir de Weekend Academie. Het was een initiatief om allochtone kinderen te helpen hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijs en zo meer kansen te krijgen in de maatschappij. ,,Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om op te groeien zonder rolmodel. Tot mijn zestiende heb ik op het platteland van Turkije gewoond, daarna in Zaandam, waar ik het niet makkelijk had", aldus de directeur.

6-11-2016

Door die achterstand doorliep Dulkadir een lang onderwijstraject. Het viel hem op dat meer kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst kampten met een onderwijsachterstand, niet door gebrek aan talent, maar doordat niemand in hun omgeving ze de weg kon wijzen. Zo ontstond de Weekend Academie, die donderdag haar tienjarig bestaan viert in bijzijn van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Op de Weekend Academie worden op zaterdagmiddag kinderen uit het basisonderwijs bijgespijkerd, op zondag is het de beurt aan jongeren uit het voortgezet onderwijs. Ze krijgen begeleiding op gebied van taal en rekenen, maar ook 'socialevaardigheidstraining': hoe je omgaat met elkaar, met geld en met verschillen tussen mensen. ,,We hebben veel gepraat over de 'minder, minder'-uitspraken van Geert WiIders en we hebben PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch uitgenodigd als rolmodel", aldus Dulkadir.

Achterstand

Denkt hij dat het onderwijs een gat laat vallen? ,,Nee, maar scholen kunnen alle hulp gebruiken. Als er in een klas tien van de dertig leerlingen een achterstand hebben, kan een leerkracht dat niet in zijn eentje aan."

Sinds een paar jaar worden ook ouders begeleid. Ze krijgen coaching zodat ze hun kinderen zelf kunnen helpen, niet alleen met huiswerk maar ook met op tijd naar bed gaan, goede voeding en boeken (voor)lezen. ,,Ouders zijn ontzettend blij met onze begeleiding, ze geven ons een 8,1 als rapportcijfer", zegt Dulkadir.

De eerste vestiging van de Weekend Academie was in Amsterdam-West, met 75 kinderen. Intussen kent de instelling tien vestigingen, waarvan zeven in Amsterdam en drie daarbuiten (Haarlem, Utrecht, Almere). In tien jaar tijd zijn er tussen de 5000 en 6000 kinderen begeleid. Voor de volgende tien jaar heeft Dulkadir geen plannen om verder uit te breiden. ,,We blijven vooral focussen op Amsterdam, daar ligt ons zwaartepunt."