Mensenrechtentulp voor Pakistaan Dad

ANP Mensenrechtentulp voor Pakistaan Dad

DEN HAAG - De Pakistaanse internetactivist Nighat Dad krijgt dit jaar de Mensenrechtentulp. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekendgemaakt. Minister Bert Koenders reikt de prijs op 10 december in Den Haag uit.

Door ANP - 6-11-2016, 10:42 (Update 6-11-2016, 10:42)

Dad is de oprichtster van de Digital Rights Foundation. Met die stichting ondersteunt ze vrouwelijke internetgebruikers met onder andere digitale veiligheidstrainingen en een hulplijn voor digitale pesterij. Koenders stelt dat Dad ,,op innovatieve en unieke wijze voor betere naleving van mensenrechten in Pakistan'' strijdt . ,,Ze is een pionier die praktische belemmeringen voor internettoegang wegneemt, met name gericht op vrouwen.''

De Mensenrechtentulp wordt sinds 2008 uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs, waar een geldbedrag van 100.000 euro aan verbonden is, naar IRA-Mauritania. Die organisatie zet zich in om een eind te maken aan slavernij in Mauritanië.