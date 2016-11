VluchtelingenWerk kritisch over Duits plan

ANP VluchtelingenWerk kritisch over Duits plan

AMSTERDAM - Het Duitse plan migranten die op zee worden opgepikt terug te sturen naar Afrika om te voorkomen dat vluchtelingen zich überhaupt wagen aan de levensgevaarlijke tocht over de Middellandse Zee kan niet rekenen op steun van VluchtelingenWerk Nederland.

Door ANP - 6-11-2016, 18:24 (Update 6-11-2016, 18:24)

Onbegrijpelijk dat dit nu als reëel scenario wordt gezien terwijl een soortgelijke deal met Turkije uitdraait op een fiasco, stelt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij de organisatie. ,,Bovendien zijn er voldoende alternatieven, als de lidstaten hun verantwoordelijkheid maar nemen.”

De vluchtelingenorganisatie is kritisch over het plan dat, zo stelt ze zondag, ,,past in een trend waarin de Europese Unie steeds meer verantwoordelijkheden uitbesteedt aan dubieuze regimes en corrupte overheden''.