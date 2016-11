Man laat gewonde passagier achter na ongeval

MOERGESTEL - De politie heeft zondag een 24-jarige man uit Oirschot aangehouden. Hij had een aanrijding gehad met zijn auto en was weggevlucht, terwijl hij een passagier gewond in de auto had achtergelaten. Volgens de politie was er sprake van alcoholgebruik.

Door ANP - 6-11-2016, 19:46 (Update 6-11-2016, 19:46)

De bestuurder was weggerend, aldus een getuige, nadat hij met zijn auto tegen een boom was geknald op de Oirschotseweg in Moergestel (Noord-Brabant). Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen vonden zij slechts de gewonde passagier in een zwaar beschadigde auto.

De politie ging op zoek naar de bestuurder, die bij zijn huis, eveneens gewond, kwam aanlopen. Ook hij was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is bloed van de verdachte afgenomen om te kijken hoeveel drank hij op had.