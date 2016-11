Politie zoekt naar lichaam vermiste duiker

ANP Politie zoekt naar lichaam vermiste duiker

BROUWERSHAVEN - De politie zoekt zondagavond naar het lichaam van een duiker. Deze raakte zondagmiddag vermist bij de duiklocatie Nieuwe Kerkweg in Brouwershaven. De brandweer en KNRM hebben in de middag vanuit boten en met de helikopter gezocht naar de man. Aanwezige sportduikers zijn te water gegaan om te kijken of ze de duiker konden vinden, maar dat was niet het geval.

Door ANP - 6-11-2016, 20:39 (Update 6-11-2016, 20:39)

Rond 13.00 uur heeft een trauma-arts aangegeven dat de kans op overleving op dat moment nihil was en is besloten de reddingsactie te stoppen. De politie zoekt tegen 20.30 uur nog steeds naar zijn lichaam.