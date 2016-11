FNV 'sceptisch' over Belgisch bod op PostNL

UTRECHT - FNV is ,,sceptisch'' over het bod van het Belgische Bpost op PostNL. Volgens de vakbond is het nog allerminst zeker of de voorgenomen fusie, zoals Bpost zegt, inderdaad amper werkgelegenheid kost en zelfs nieuwe banen oplevert.

Door ANP - 7-11-2016, 10:22 (Update 7-11-2016, 10:22)

,,Bpost heeft de uitgangspunten voor een fusie met PostNL geformuleerd, maar het moet nog blijken of deze overeind blijven staan'', verklaart FNV-onderhandelaar Ger Deleij. ,,In het belang van de Nederlandse werknemers gaan we het proces uiteraard met argusogen volgen. Sowieso willen wij inhoudelijk worden betrokken bij de afspraken die werknemers raken, vóórdat deze overname in een definitief stadium komt'', aldus de vakbondsman.

Het Belgische postconcern beloofde zondagavond mogelijk 3200 extra voltijdse banen op middellange termijn, ,,grosso modo gelijk verdeeld tussen Nederland en België". Bpost zei zich verder sterk te maken voor een innovatiecentrum in Nederland, het handhaven van het merk PostNL en het behouden van het Nederlandse hoofdkantoor in Den Haag. Het hoofdkantoor van de groep, dus Bpost en PostNL samen, zou in Brussel komen te staan.