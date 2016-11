Meldpunt geweld jeugdzorg, onderzoek verbreed

ANP Meldpunt geweld jeugdzorg, onderzoek verbreed

DEN HAAG - De commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg opent dinsdag een telefonisch meldpunt en verbreedt het onderzoek. De onderzoekers zullen ook kijken naar jongeren die door de rechter bij de jeugd-ggz waren geplaatst en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s).

Door ANP - 7-11-2016, 12:23 (Update 7-11-2016, 12:23)

Dat schrijft minister Ard van der Steur maandag aan de Tweede Kamer. Het onderzoek richt zich op fysiek en psychisch geweld in instellingen waar kinderen sinds 1945 onder de verantwoordelijk van de overheid waren geplaatst. Er wordt een uitzondering gemaakt voor een beperkte groep internaten voor doven en blinden. Tijdens het vooronderzoek zijn signalen ontvangen over deze instellingen en die moeten worden onderzocht.

De jeugdzorg in Caribisch Nederland wordt niet onderzocht. Dat geldt ook voor het geweld van vóór 1945. De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg had in mei laten weten daar wel aanleiding voor te zien.