ANP 3FM schuift jong talent naar voren

AMSTERDAM - Radiozender NPO 3FM begint volgende week met een vernieuwde programmering. Door onder meer het vertrek van een aantal dj's moest de boel op de schop. De zender biedt vanaf maandag aan zowel bekende namen als jong talent een nieuwe plek op de radio, maakte zendermanager Basyl de Groot maandag bekend in Amsterdam.

Door ANP - 7-11-2016, 15:30 (Update 7-11-2016, 16:34)

Zo is de ochtendshow niet langer in handen van Giel Beelen, maar staan de luisteraars voortaan op met Domien Verschuuren (BNN). Tijdens de lunch is door het vertrek van Timur Perlin een nieuw duo van Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen (BNN) te horen en direct daarna, tussen 14.00 en 16.00 uur neemt Wijnand Speelman (KRO-NCRV) het stokje over van Paul Rabbering, die naar NPO Radio 2 gaat. Ook de avond begint met een nieuw programma van dj Sander Hoogendoorn.

In het weekend klinken nieuwe stemmen op de radio, met onder anderen Angelique Houtveen (KRO-NCRV) op de zaterdag- en zondagochtend. Giel Beelen blijft overigens wel aan NPO 3FM verbonden met een show op de vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond. In dit programma, getiteld On Stage (VARA), geeft hij op locatie nieuw talent een podium. In de nacht van zaterdag op zondag gaat YouTuber Kaj van der Ree (BNN) radio maken.

Vertrek dj's

De radiozender kampt door onder meer het eerdere vertrek van enkele populaire dj's met teruggelopen luistercijfers. De Groot, sinds juni zendermanager, wil nu een nieuw begin maken. 3FM moet zich de komende tijd ontwikkelen tot een volwaardig jongerenmerk, door er niet alleen op de radio te zijn, maar ook via podcasts, vlogs, playlists en social media. ,,Wij willen overal zijn waar jongeren zijn.'' Hoewel hij nog wel in de toekomst van radio gelooft, luisteren jongeren volgens hem op een andere manier, voornamelijk via hun mobiele telefoon. Dat vergt ook een andere manier van maken. ,,Eigenlijk is diskjockey een achterhaalde term. Je kunt beter spreken van contentjockeys, die inhoud maken voor alle platformen.''

Het draait bij 3FM volgens De Groot om ,,nieuwe muziek, nieuw talent en nieuwe ervaringen''. ,,Wij staan ergens voor. En ik ben er heilig van overtuigd dat als we iets doen waar we voor staan, het vanzelf een succes wordt.''