Burgemeester Elburg kiest voor evangelie

ELBURG - Burgemeester Frans de Lange van Elburg heeft maandag zijn afscheid aangekondigd. De burgemeester van de ChristenUnie verruilt zijn functie op 1 februari 2017 voor een baan bij een zendingsorganisatie. ,,Eigenlijk heb ik meer liefde voor het evangelie dan voor de politiek'', laat hij weten in een verklaring. ,,Het is altijd een verlangen van mij geweest om mensen tot bloei te zien komen doordat ze God mogen leren kennen. Mijn huidige rol leent zich niet voor die missie.''

Door ANP - 7-11-2016, 20:30 (Update 7-11-2016, 20:30)

De Lange (51) was 25 jaar actief in de politiek en is sinds 2007 burgemeester van Elburg. In 2013 werd hij herbenoemd. Bij zendingsorganisatie GlobalRize wordt hij directeur.