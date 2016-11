Huizen ontruimd na vondst vliegtuigbom

DEN BOSCH - Ongeveer veertig huizen in de Graafsewijk in Den Bosch zijn maandag ontruimd geweest na de vondst van een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De duizendponder werd maandagmiddag ontdekt tijdens graafwerkzaamheden aan het Lariksplein. Bewoners in een straal van 50 meter werden geëvacueerd. Ze werden opgevangen op een school in de buurt.

Door ANP - 7-11-2016, 20:52 (Update 7-11-2016, 20:52)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld en de bom werd naar een veilige locatie gebracht. Maandagavond mochten de bewoners terug naar hun huis, liet de politie weten.