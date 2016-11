COR nationale politie treedt terug

DEN HAAG - De leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie zijn maandagavond opgestapt. Aanleiding is een onderzoek waaruit naar voren kwam dat aanzienlijke geldbedragen uit het budget van de COR zijn verspild.

Door ANP - 8-11-2016, 1:10 (Update 8-11-2016, 1:10)

Veel van het budget van 1,6 miljoen euro ging op aan diners, feesten, partijen, overnachtingen met champagneontbijt en inhuur van onder anderen imagocoaches. ,,Er was sprake van ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven", aldus korpschef Erik Akerboom vorige week.

,,We hebben gewacht op de conclusies van de korpschef en onderschrijven deze. Wat er is gebeurd raakt de geloofwaardigheid van de medezeggenschap. Het vertrouwen is beschadigd. We betreuren het dat onze collega’s op straat worden aangesproken op de ontstane situatie rondom de COR", aldus een verklaring.

Akerboom concludeerde vorige week bij de presentatie van het onderzoek dat de kwestie onder meer het gevolg is van solistisch optreden van voormalig voorzitter Frank Giltay van de COR. Ook zou deze te weinig verantwoordelijkheidsbesef hebben gehad. Giltay zou de steun hebben gehad van voormalig korpschef Gerard Bouman, die nu adviseur is van de Nationale Politie.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft opdracht gegeven tot een extern onderzoek naar de rol van Bouman bij de geldverspilling door de Centrale Ondernemingsraad. Het is nog niet duidelijk wie het onderzoek gaat doen en hoe lang dit gaat duren.