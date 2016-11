Spekman: laf dat Monasch zetel houdt

ANP Spekman: laf dat Monasch zetel houdt

DEN HAAG - Partijvoorzitter Hans Spekman van de PvdA noemt het ,,laf'' dat Jacques Monasch zijn zetel in de Tweede Kamer niet teruggeeft. Hij heeft dat maandag gezegd in het televisieprogramma Pauw, nadat Monasch eerder op de dag zijn partijlidmaatschap had opgezegd en uit de PvdA-fractie was gestapt.

Door ANP - 8-11-2016, 1:12 (Update 8-11-2016, 1:12)

,,Het feit dat hij met 2200 voorkeursstemmen wel die zetel behoudt, dat zegt voor mij wel heel veel. Dat vind ik laf'', aldus Spekman. De partijvoorzitter vindt dat Monasch de zetel niet zelf heeft verdiend, omdat hij maar 2200 voorkeursstemmen had gekregen.

Monasch wilde meedoen aan de lijsttrekkersverkiezingen van de PvdA, maar trok zich terug. Hij deed dat volgens hem onder meer omdat er alleen leden mogen meedoen, terwijl er eerder sprake zou zijn van open verkiezingen.

Spekman vermoedt echter dat Monasch ,,een heel andere politieke agenda'' heeft en sluit niet uit dat het Kamerlid een eigen partij begint. ,,Dan hoeft hij dat vast niet op een democratische manier te doen. Dan is hij een minidictator en zet hij er een paar vazallen omheen en dan is het een applausmachine''.

De partijvoorzitter liet ook weten dat de PvdA de afgelopen tweeënhalve week duizend nieuwe leden kreeg. ,,Geen enkele politieke partij heeft zo'n ledengroei als wij op dit moment doormaken'', aldus Spekman. Hij concludeerde dat veel Nederlanders de koers van het land belangrijk vinden.